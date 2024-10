Cybersecurity, la nuova direttiva europea “Nis 2” al centro dell’incontro presso l’Unione Industriali Napoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Obiettivo dell’incontro fornire ad aziende e pubblica amministrazione elementi utili a valutare gli impatti della nuova direttiva “ Nis 2” Napoli. “NIS 2: la nuova direttiva europea sulla Cybersecurity. Opportunità e obblighi per aziende e PA” è il titolo dell’incontro organizzato da TIM Enterprise, in collaborazione con Unione Industriali Napoli e Campania DIH, che si svolgerà lunedì 14 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, presso la sede dell’associazione (Piazza dei Martiri 58, Palazzo Partanna). Impresaitaliana.net - Cybersecurity, la nuova direttiva europea “Nis 2” al centro dell’incontro presso l’Unione Industriali Napoli Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Obiettivofornire ad aziende e pubblica amministrazione elementi utili a valutare gli impatti della“ Nis 2”. “NIS 2: lasulla. Opportunità e obblighi per aziende e PA” è il titoloorganizzato da TIM Enterprise, in collaborazione con Unionee Campania DIH, che si svolgerà lunedì 14 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00,la sede dell’associazione (Piazza dei Martiri 58, Palazzo Partanna).

