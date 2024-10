Calciomercato Milan, il Torino fa sul serio per Luka Jovic. Il punto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Torino ha individuato nell’attaccante del Milan Luka Jovic un possibile rinforzo per il reparto offensivo nella sessione di Calciomercato invernale Il Torino ha messo nel mirino Luka Jovic. Il club granata ha individuato nell’attaccante serbo il possibile sostituto ideale di Duvan Zapata. Centravanti colombiano che ha riportato un grave infortunio al ginocchio nell’ultima partita di campionato disputata contro l’Inter a San Siro. Un problema fisico che costringerà il calciatore almeno a sette mesi di stop. Paolo Vanoli non avrà quindi a disposizione il proprio bomber e leader della squadra quasi certamente per tutto il resto della stagione. Il Torino pensa a Luka Jovic per sostituire l’infortunato Duvan Zapata? Le ultime View this post on Instagram A post shared by AC Milan (@acMilan) Calciomercato Milan, il Torino fa sul serio per Luka Jovic. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Torino fa sul serio per Luka Jovic. Il punto Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilha individuato nell’attaccante delun possibile rinforzo per il reparto offensivo nella sessione diinvernale Ilha messo nel mirino. Il club granata ha individuato nell’attaccante serbo il possibile sostituto ideale di Duvan Zapata. Centravanti colombiano che ha riportato un grave infortunio al ginocchio nell’ultima partita di campionato disputata contro l’Inter a San Siro. Un problema fisico che costringerà il calciatore almeno a sette mesi di stop. Paolo Vanoli non avrà quindi a disposizione il proprio bomber e leader della squadra quasi certamente per tutto il resto della stagione. Ilpensa aper sostituire l’infortunato Duvan Zapata? Le ultime View this post on Instagram A post shared by AC(@ac, ilfa sulper

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scambio Milan-Torino, contatti avviati: i tifosi rossoneri sognano - Il Milan guarda in casa Torino in vista della prossima sessione di mercato con i rossoneri pronti a chiudere un colpo con lo scambio. L’inizio di stagione difficile del Milan ha messo in mostra ... (milanlive.it)

Da Milano a Torino, prende quota l’affare a sorpresa per gennaio - Ancora una volta un rossonero potrebbe fare le valigie direzione Torino. L’affare sarebbe previsto per gennaio e sembra essere concreto. Nel calcio moderno, la danza del mercato non si ferma mai, tess ... (notiziemilan.it)

Dal Milan al Torino, l’affare si chiude per gennaio - Al Milan per lui non c’è più spazio: a gennaio si può concretizzare la cessione al Torino, tutti i dettagli ... (milanlive.it)