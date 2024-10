Borsa: l'Europa incerta in attesa dei dati Usa, debole Madrid (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente generalmente fiacchi, in attesa dell'avvio di Wall street, su cui i futures sono ancora incerti, e soprattutto della raffica di dati sull'economia statunitense che anticipa l'avvio della Borsa Usa. In questo clima, il listino peggiore in Europa è quello di Madrid che perde lo 0,8%, mentre Amsterdam cede lo 0,3%, Londra e Parigi lo 0,2% e Francoforte oscilla sulla parità . Di qualche frazione meglio di tutti fa Piazza Affari, che sale dello 0,3%, con Bper che corre del 5,4% a 5,6 euro dopo l'approvazione del piano industriale al 2027 che promette di conseguire nel prossimo triennio 4,3 miliardi di utili e di distribuire 3,2 miliardi ai soci, con un pay-out del 75%. In aumento di due punti percentuali Unipol e la Popolare di Sondrio, con Banco Bpm, Mps, Generali e Unicredit in crescita ampiamente oltre il punto. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa incerta in attesa dei dati Usa, debole Madrid Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente generalmente fiacchi, indell'avvio di Wall street, su cui i futures sono ancora incerti, e soprattutto della raffica disull'economia statunitense che anticipa l'avvio dellaUsa. In questo clima, il listino peggiore inè quello diche perde lo 0,8%, mentre Amsterdam cede lo 0,3%, Londra e Parigi lo 0,2% e Francoforte oscilla sulla parità . Di qualche frazione meglio di tutti fa Piazza Affari, che sale dello 0,3%, con Bper che corre del 5,4% a 5,6 euro dopo l'approvazione del piano industriale al 2027 che promette di conseguire nel prossimo triennio 4,3 miliardi di utili e di distribuire 3,2 miliardi ai soci, con un pay-out del 75%. In aumento di due punti percentuali Unipol e la Popolare di Sondrio, con Banco Bpm, Mps, Generali e Unicredit in crescita ampiamente oltre il punto.

