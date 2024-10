Beautiful anticipazioni americane: un alleato inaspettato per Hope (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continuano a fioccare novità direttamente dagli States sulle puntate di Beautiful, che vedremo prossimamente su Canale 5. Nel dettaglio, si tornerà a parlare di Hope e Steffy, i cui scontri sono ormai fuori controllo. La Logan, tuttavia, riuscirà a stringere un’alleanza inaspettata. Prosegue anche negli Stati Uniti la messa in onda di Beautiful. Notoriamente, la programmazione italiana è indietro di alcuni mesi rispetto a quella statunitense. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo nostrano, la situazione tra Hope e Liam si inasprirà sempre di più. Steffy deciderà infatti di mettere al corrente lo Spencer dei suoi sospetti circa l’attrazione della Logan nei confronti di Thomas. Intanto, anche un altro rapporto entrerà in crisi: quello tra Brooke e Taylor. Velvetmag.it - Beautiful anticipazioni americane: un alleato inaspettato per Hope Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continuano a fioccare novità direttamente dagli States sulle puntate di, che vedremo prossimamente su Canale 5. Nel dettaglio, si tornerà a parlare die Steffy, i cui scontri sono ormai fuori controllo. La Logan, tuttavia, riuscirà a stringere un’alleanza inaspettata. Prosegue anche negli Stati Uniti la messa in onda di. Notoriamente, la programmazione italiana è indietro di alcuni mesi rispetto a quella statunitense. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo nostrano, la situazione trae Liam si inasprirà sempre di più. Steffy deciderà infatti di mettere al corrente lo Spencer dei suoi sospetti circa l’attrazione della Logan nei confronti di Thomas. Intanto, anche un altro rapporto entrerà in crisi: quello tra Brooke e Taylor.

