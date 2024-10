Attacco di Israele alle basi Unifil in Libano, le parole del Ministro Crosetto: ”L’Italia non prende ordini da Israele” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo l’attaco di Israele alle basi Unifil in Libano in cui ci sono anche soldati italiani: ”Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra, si tratta di gravissime violazioni alle norme del diritto internazionali, non giustificate da alcuna ragione militare”. Israele, Attacco alle basi Unifil: le parole di Crosetto Photo Credits: ANSALe dichiarazioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa a Palazzo Chigi in seguito all’Attacco di Israele alle basi Unifil in Libano dove ci sono anche soldati italiani. Il Ministro Guido Crosetto ha parlato di ”atti ostili” e violazioni alle norme del diritto internazionale. ”Non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato Unifil che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Metropolitanmagazine.it - Attacco di Israele alle basi Unifil in Libano, le parole del Ministro Crosetto: ”L’Italia non prende ordini da Israele” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ledeldella Difesa Guidodopo l’attaco diinin cui ci sono anche soldati italiani: ”Gli atti ostili compiuti e reiterati dforze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra, si tratta di gravissime violazioninorme del diritto internazionali, non giustificate da alcuna ragione militare”.: lediPhoto Credits: ANSALe dichiarazioni deldella Difesa Guidoin una conferenza stampa a Palazzo Chigi in seguito all’diindove ci sono anche soldati italiani. IlGuidoha parlato di ”atti ostili” e violazioninorme del diritto internazionale. ”Non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisatoche alcune delledovevano essere lasciate.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele spara sull'Unifil - colpite anche basi italiane. Feriti due caschi blu indonesiani - . L’allerta era molto alta da giorni, anche da prima che Israele il 29 settembre decidesse di entrare con le sue truppe in Libano. L’ordine per i militari dell’ Unifil , schierati lungo la Linea blu al confine, era di restare protetti e non uscire dalle basi, ma di continuare a presidiare le loro postazioni, nonostante i ripetuti moniti dell’ Idf a spostarsi per facilitare le sue azioni contro. (Gazzettadelsud.it)

Spari alle basi Unifil - Crosetto : "Non è stato un incidente - non prendiamo ordini da Israele" - 31 potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente sono gravissime violazioni del diritto internazionale". Intanto prosegue l'operazione delle truppe israeliane nel nord di Gaza, incentrata contro il campo profughi di Jabaliya e le vicine città di Beit Hanoun e Beit Lahiya, e volta a impedire ad Hamas di riorganizzarsi. (Agi.it)

Attacco basi Unifil in Libano - Crosetto : “Italia e Onu non si fanno comandare da Israele - crimine di guerra” - bombardato centro di Beirut - Il ministro della Difesa Guido Crosetto interpellato dal Giornale d'Italia, in merito alla questione dell'attacco israeliano alle basi Unifil in Libano, ha dichiarato: “Non ho attaccato nessuno ho solo chiamato le cose con il loro nome. Chi come me è amico di Israele non ha problemi a dirgli quando . (Ilgiornaleditalia.it)