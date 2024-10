Anna Tatangelo bellissima per Io canto: il look color cioccolato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Coach di Io canto Generation, Anna Tatangelo ha brillato di luce propria con esibizioni davvero coinvolgenti ma anche con una mise deliziosa, un mini dress aderente color cioccolato. La nuova edizione del programma di Canale 5 ha schierato come coach Anna, ma anche Lola Ponce, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, e come giuria Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Un gran cast per giudicare giovani talenti. Il look di Anna Tatangelo a Io canto Generation: l’abitino marrone Anna Tatangelo ha intercettato queste prime vibes d’autunno scegliendo un abito in tessuto elasticizzato, color cioccolato, a maniche lunghe e con un accenno di girocollo. Il vestito indossato dalla coach si chiama Lila Mini Dress ed è del brand francese Danamé Paris. Dilei.it - Anna Tatangelo bellissima per Io canto: il look color cioccolato Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Coach di IoGeneration,ha brillato di luce propria con esibizioni davvero coinvolgenti ma anche con una mise deliziosa, un mini dress aderente. La nuova edizione del programma di Canale 5 ha schierato come coach, ma anche Lola Ponce, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, e come giuria Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi. Un gran cast per giudicare giovani talenti. Ildia IoGeneration: l’abitino marroneha intercettato queste prime vibes d’autunno scegliendo un abito in tessuto elasticizzato,, a maniche lunghe e con un accenno di girocollo. Il vestito indossato dalla coach si chiama Lila Mini Dress ed è del brand francese Danamé Paris.

