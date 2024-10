.com - Zelensky atteso a Roma, incontrerà la Meloni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ll presidente ucraino Volodymyrnella giornata di domani a, dovela premier Giorgia. Anche il Vaticano ha annunciato chesarà ricevuto in udienza dal Papa venerdì mattina. Gli alleati dell’Ucraina stanno percependo che Volodymyrpotrebbe essere pronto ad adottare un approccio più flessibile per porre fine alla guerra contro la Russia. Lo scrive Bloomberg citando funzionari vicini alla Nato. Aggiornamento ore 10.12 Il leader ucraino ha rafforzato le principali richieste di Kiev per porre fine alla guerra escludendo “contrattazioni” sulla sovranità o sul territorio ucraino. Ma allo stesso tempo, nota Bloomberg, i funzionari ucraini hanno chiarito che sono pronti ad ammettere che la guerra deve finire. Aggionramento ore 13.19 L'articololaproviene da Italia Sera.