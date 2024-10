WWE: I piani per The Rock ce li avrebbe anticipati lui stesso, grosso match in vista per WrestleMania (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il main event di Bad Blood, The Rock ha fatto il suo ritorno in WWE. Poco dopo il suo ritorno in PLE, il Final Boss ha postato su Instagram un video in cui si è espresso in maniera polemica sullo stato attuale della WWE, accennando a grandi cambiamenti in arrivo e insultato sia Cody Rhodes che John Cena, infiammando i rumors sul suo ruolo a WrestleMania 41. Una storia alle stelle Durante la sessione di domande e risposte con WrestleVotes su Backstage Pass, il conduttore Joe Lowry ha discusso del ritorno di The Rock e dei piani sul suo futuro a Las Vegas, sede di WrestleMania 41. Zonawrestling.net - WWE: I piani per The Rock ce li avrebbe anticipati lui stesso, grosso match in vista per WrestleMania Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il main event di Bad Blood, Theha fatto il suo ritorno in WWE. Poco dopo il suo ritorno in PLE, il Final Boss ha postato su Instagram un video in cui si è espresso in maniera polemica sullo stato attuale della WWE, accennando a grandi cambiamenti in arrivo e insultato sia Cody Rhodes che John Cena, infiammando i rumors sul suo ruolo a41. Una storia alle stelle Durante la sessione di domande e risposte con WrestleVotes su Backstage Pass, il conduttore Joe Lowry ha discusso del ritorno di Thee deisul suo futuro a Las Vegas, sede di41.

