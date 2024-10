Usa, ecco l'uragano Milton ripreso dallo spazio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'uragano Milton, seppure declassato a categoria 4, spaventa la Florida. Un milione di persone in fuga dalle zone più a rischio su cui la tempesta dovrebbe abbattersi. L'astronauta della NASA Matthew Dominick ha condiviso su X un video timelapse che mostra l'uragano ripreso dalla sonda spaziale Dragon Endeavour. Milton incombe sugli Stati Uniti a meno di due settimane da quando il catastrofico uragano Helene ha travolto la costa e ucciso più di 230 persone in diversi stati del sud-est del Paese. Liberoquotidiano.it - Usa, ecco l'uragano Milton ripreso dallo spazio Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L', seppure declassato a categoria 4, spaventa la Florida. Un milione di persone in fuga dalle zone più a rischio su cui la tempesta dovrebbe abbattersi. L'astronauta della NASA Matthew Dominick ha condiviso su X un video timelapse che mostra l'dalla sonda spaziale Dragon Endeavour.incombe sugli Stati Uniti a meno di due settimane da quando il catastroficoHelene ha travolto la costa e ucciso più di 230 persone in diversi stati del sud-est del Paese.

