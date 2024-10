Schlein | su tasse Meloni mente al Paese

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) 19.10 "Ce la ricordiamo tuttidavanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora alquesta nuova tassa.Anche oggi l'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al". Così la segretaria Pd,,mostrando in Aula il documento sulle accise. La Manovra non ha "nessun respiro strategico, solo una lettura propagandistica dei dati",ha detto. E ancora:"non scomodi Garibaldi, che ha unito questoanziché spaccarlo in due con l'autonomia differenziata".