Russia, Ciriani: "Contro giornalisti Rai inaccettabile atto di intimidazione" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro per il Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ha preso parola durante il question time alla Camera a un'interrogazione rivolta al ministro degli Affari esteri Antonio Tajani sulle iniziative diplomatiche volte a garantire la sicurezza dei giornalisti italiani all'estero, con particolare riferimento alla vicenda dei giornalisti Rai incriminati in Russia. "La recente approvazione da parte del tribunale di Kursk del mandato d'arresto" nei confronti dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini è "un inaccettabile atto di intimidazione verso il libero giornalismo", ha dichiarato Ciriani. "Il governo – ha proseguito – lo ha condannato con forza, definendolo una ulteriore forma di persecuzione Contro la libertà di stampa". Ciriani: "Caso seguito con massima attenzione" Il governo, ha ricordato Ciriani, "ha seguito con la massima attenzione il caso.

