Musumeci: “La protezione civile non si può delegare solo alle regioni, riguarda la sicurezza nazionale” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “La premessa è che sono un autonomista convinto. Però, guardi, non posso esserlo su una materia come la protezione civile. Non posso esserlo perché è un tema che riguarda la sicurezza nazionale”. Lo afferma il ministro Nello Musumeci, che ha deleghe proprio sulla protezione civile e il mare, in una intervista a Repubblica. “La protezione civile – sottolinea Musumeci – è già materia concorrente, quindi è già gestita da Stato e regioni. E quindi, le domando e mi domando: cos’altro dobbiamo delegare?”. I governatori chiedono di poter stabilire loro lo stato di emergenza, in modo da avere carta bianca anche su modi e tempi dei ristori “Penso che sia già stato delegato quello che andrebbe delegato. Se poi loro chiedono che siano le regioni a scegliere chi nominare come commissario ad hoc per una singola emergenza, sono anche d’accordo, non ho problemi. Secoloditalia.it - Musumeci: “La protezione civile non si può delegare solo alle regioni, riguarda la sicurezza nazionale” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “La premessa è che sono un autonomista convinto. Però, guardi, non posso esserlo su una materia come la. Non posso esserlo perché è un tema chela”. Lo afferma il ministro Nello, che ha deleghe proprio sullae il mare, in una intervista a Repubblica. “La– sottolinea– è già materia concorrente, quindi è già gestita da Stato e. E quindi, le domando e mi domando: cos’altro dobbiamo?”. I governatori chiedono di poter stabilire loro lo stato di emergenza, in modo da avere carta bianca anche su modi e tempi dei ristori “Penso che sia già stato delegato quello che andrebbe delegato. Se poi loro chiedono che siano lea scegliere chi nominare come commissario ad hoc per una singola emergenza, sono anche d’accordo, non ho problemi.

