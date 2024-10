Mo: ministero Difesa Damasco, 7 morti e 11 feriti in raid su edificio residenziale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Damasco, 9 ott. (Adnkronos) - Sette persone, tra loro donne e bambini, sono rimaste uccise nel raid israeliano sferrato ieri contro un edificio residenziale a Damasco. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa siriano. Almeno altre 11 persone sono rimaste ferite nell'attacco, ha poi reso noto il ministero, precisando che si tratta di dati provvisori perché le ricerche e le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, 9 persone sono rimaste uccise nel raid, tra cui 5 civili. Il ministero degli Esteri di Damasco ha condannato "nei termini più duri questo brutale crimine contro civili indifesi" chiedendo "misure immediate" per fermare Israele prima che trascini la regione "in un confronto che avrà conseguenze disastrose". Liberoquotidiano.it - Mo: ministero Difesa Damasco, 7 morti e 11 feriti in raid su edificio residenziale Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ott. (Adnkronos) - Sette persone, tra loro donne e bambini, sono rimaste uccise nelisraeliano sferrato ieri contro un. A renderlo noto è stato ildellasiriano. Almeno altre 11 persone sono rimaste ferite nell'attacco, ha poi reso noto il, precisando che si tratta di dati provvisori perché le ricerche e le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, 9 persone sono rimaste uccise nel, tra cui 5 civili. Ildegli Esteri diha condannato "nei termini più duri questo brutale crimine contro civili indifesi" chiedendo "misure immediate" per fermare Israele prima che trascini la regione "in un confronto che avrà conseguenze disastrose".

