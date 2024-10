Ilgiorno.it - "Mi sono rovinata al gioco". L’avvocato chiede l’assoluzione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era in cura per ludopatia ma non era incapace di intendere e di volere la 50enne cinese residente in Brianza imputata di peculato per non avere versato allo Stato 22mila euro di introiti sul lotto giocato nella ricevitoria del suo bar. È quanto ha concluso la perizia psichiatrica disposta al Tribunale di Monza al processo dove la donna rischia una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione.inveceper infermità mentaledell’imputata, che contesta anche come per la perizia psichiatrica la 50enne non abbia avuto a disposizione un’interprete che conosce la lingua cinese. "Giocavo tutto il giorno - ha ammesso la donna - Speravo giocando di coprire le perdite. Poi dovevore a mio marito i soldi per pagare le spese e mi avrà dato oltre 20mila euro. In 10 anni ho speso tanto, ho venduto anche la casa.