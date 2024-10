Meloni: “falso che il governo vuole aumentare le tasse, le abbassiamo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giorgia Meloni smentisce le voci secondo cui il governo “vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso”. In un video pubblicato sui social, il presidente del Consiglio afferma: “Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici e le partite Iva. Allora voglio essere chiara ancora una volta, Imolaoggi.it - Meloni: “falso che il governo vuole aumentare le tasse, le abbassiamo” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giorgiasmentisce le voci secondo cui il“vorrebbeleche gravano sui cittadini: è”. In un video pubblicato sui social, il presidente del Consiglio afferma: “Noi lele, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici e le partite Iva. Allora voglio essere chiara ancora una volta,

