Meloni fallisce il blitz su Marini, le opposizioni si tengono nel sospetto. Ipotesi accordo a novembre su 4 giudici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli accusati di voler tingere di nero le istituzioni, si rifugiano nel bianco della scheda. E' la purezza del fallimento. Anche se la fumata sul giudice della Corte costituzionale alle fine Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Giorgia Meloni fallisce il "blitz" per eleggere il giudice della Corte Costituzionale - Ottava fumata nera per l'elezione del giudice dalla Corte Costituzionale. Le due camere, riunite in seduta comune, non sono riuscite ad eleggere nessun candidato, in una votazione che richiedeva una maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 363 parlamentari. Un voto segnato dalla... (Today.it)