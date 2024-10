Puntomagazine.it - Materdei: una lite per futili motivi degenera. Arrestato un uomo dalla Polizia

Napoli,tratto dagli agenti dellaper omicidio nei confronti di una vittima Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Benedetto De Falco per la segnalazione di una persona attinta mortalmente da un'arma da punta e taglio a seguito di unaper. Le immediate attività intraprese dal personale operante hanno permesso di identificare il soggetto ritenuto responsabile della brutale aggressione. Pertanto, un 59enne napoletano, con precedenti di, è stato tratto in arresto per omicidio.