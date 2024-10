Marco Mengoni a Milano, le prime foto del cantante dopo la morte della madre: a novembre tornerà a esibirsi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) dopo aver dato l'ultimo addio a sua madre Nadia, Marco Mengoni è tornato a Milano per riprendere la sua routine. A novembre il cantante tornerà a esibirsi dal vivo. Fanpage.it - Marco Mengoni a Milano, le prime foto del cantante dopo la morte della madre: a novembre tornerà a esibirsi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)aver dato l'ultimo addio a suaNadia,è tornato aper riprendere la sua routine. Aildal vivo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mengoni - la dura ripresa dopo la scomparsa dell’amata mamma : al suo fianco c’è Marco - Come possiamo immaginare, questo periodo non è per niente facile da gestire, ma – per forza di cose – la vita continua e Marco Mengoni lo sa bene. L’addio all’amata mamma Marco Mengoni si è presentato mano nella mano con suo padre, per l’ultimo saluto a sua madre. La donna era impegnata a festeggiare la vittoria di suo figlio a Ronciglione, il paese natale dell’artista nella provincia di ... (Donnapop.it)

Grande show di apertura alle Atp Finals di Torino : Marco Mengoni è la guest star - Marco Mengoni sarà il terzo e ultimo grande artista a partecipare allo show di apertura delle Nitto ATP Finals di Torino, che si terrà venerdì 8 novembre 2024 all'Inalpi Arena. . Mengoni, insieme a Blanco e Madame, completerà la line-up del primo "Grand Opening Show" di questa edizione. . . Con una. (Torinotoday.it)

Marco Mengoni l’8 novembre apre le Nitto Atp Finals - Roma, 4 ott. Alla guida di una serata così magica e speciale non poteva che esserci un fuoriclasse: Alessandro Cattelan. La line-up del primo ‘Grand Opening Show’ è ora completa, dopo gli annunci dei giorni scorsi di Blanco e Madame, Marco Mengoni, con la sua musica e la sua inconfondibile voce, è l’ultimo attesissimo artista annunciato. (Ildenaro.it)