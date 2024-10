Lapresse.it - Manovra, Schlein: “Meloni mente, accise su carburanti sono nuova tassa”

(Di mercoledĂŹ 9 ottobre 2024) La segretaria del Pd, Elly, intervenendo alla Camera, ha commentato le parole di Giorgia, la quale ha affermato che il governo non ha intenzione di aumentare le tasse. “Ce la ricordiamo tutti Giorgiadavanti al benzinaio fare teatrini promettendo che avrebbe tagliato le. Spieghi al Paese questa. Oggi l’abbiamo vista mentire a viso aperto al Paese in un video. Non so essere preoccupata o stupita per questa sua capacitĂ . C’è scritto qui, nel Psb, alla pagina 116?: l’aumento delle“è la veritĂ , l’avete scritta voi, prendetevi la responsabilità “.Âa c.destra: “Vi abbiamo fermato ieri e vi fermeremo ancora” “Anche ieri avete dimostrato la vostra concezione proprietaria delle istituzioni democratiche, il vostro fastidio per le garanzie costituzionali cheposte a garanzia dei cittadini e delle cittadine.