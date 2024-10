La Promessa, trame spagnole: Alonso licenzia Jana e la allontana dalla tenuta, le anticipazioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le notizie che arrivano dalla Spagna rivelano momenti di alta tensione tra Jana e Alonso. Nei prossimi episodi La Promessa Alonso e Cruz reagiranno molto male all’annuncio del fidanzamento tra Manuel e Jana. La marchesa offrirĂ alla domestica una borsa piena di soldi e, quando Jana rifiuterĂ l’offerta di Cruz, Alonso la caccerĂ dalla tenuta. anticipazioni spagnole Soap “La Promessa”: Manuel annuncia le nozze con Jana L’amore “segreto” tra Manuel e Jana avrĂ le ore contate, e nelle prossime puntate La Promessa il marchesino sarĂ intenzionato a vivere alla luce del sole la sua love story con Exposito. Il marchesino informerĂ infatti i genitori di avere intenzione di sposare Jana, una decisione che nĂ© Alonso nĂ© Cruz sembreranno gradire. Poco dopo Manuel sarĂ arrestato con l’accusa di aver ucciso Gregorio. Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Alonso licenzia Jana e la allontana dalla tenuta, le anticipazioni Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le notizie che arrivanoSpagna rivelano momenti di alta tensione tra. Nei prossimi episodi Lae Cruz reagiranno molto male all’annuncio del fidanzamento tra Manuel e. La marchesa offrirĂ alla domestica una borsa piena di soldi e, quandorifiuterĂ l’offerta di Cruz,la caccerĂSoap “La”: Manuel annuncia le nozze conL’amore “segreto” tra Manuel eavrĂ le ore contate, e nelle prossime puntate Lail marchesino sarĂ intenzionato a vivere alla luce del sole la sua love story con Exposito. Il marchesino informerĂ infatti i genitori di avere intenzione di sposare, una decisione che nĂ©nĂ© Cruz sembreranno gradire. Poco dopo Manuel sarĂ arrestato con l’accusa di aver ucciso Gregorio.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La promessa anticipazioni 11 agosto : Jana svela racconta la verità ad Abel - Curro si avvicina ad Alonso - Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 11 agosto su Canale 5 alle 15:25 circa. Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:25 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in ... (Movieplayer.it)

La Promessa - trame spagnole : Jana scompare dopo aver scoperto che Curro è figlio di Alonso - Tuttavia deciderà di tenere per sé quanto scoperto, senza rivelare nulla neppure a Jana. Ma questa è un’altra storia, e ve la racconteremo nei prossimi giorni. La marchesa non riuscirà a spiegarsi la strana coincidenza e inizierà a farsi molte domande. Continuate a seguirci per scoprirla con noi e ... (Superguidatv.it)

La Promessa - trame spagnole : Jana scompare dopo aver scoperto che Curro è figlio di Alonso - . La marchesa non riuscirà a spiegarsi la strana coincidenza e inizierà a farsi molte domande. Secondo quanto riportato dagli spoiler spagnoli la giovane cameriera scomparirà nel nulla dopo che Curro le avrà rivelato di aver scoperto la verità sulle sue origini. Continuate a seguirci per scoprirla ... (Superguidatv.it)

La promessa anticipazioni 6 agosto : Maria mette in guardia Jana - Alonso sorprende Curro - Anticipazioni de La Promessa: Cruz continua litigare con la madre di Jimena Martina dice di stare male a causa del senso di colpa che prova …. La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 30 luglio alle 15:40 circa. Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle ... (Movieplayer.it)