Il nuovo sistema tattico di Conte che ha già conquistato la piena fiducia dello spogliatoio (Tuttosport) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Conte non ha bisogno di dimostrare che allenatore è, basta guardare la sua carriera e le vittorie conseguite. Ma non solo, il tecnico del Napoli ha anche la capacità di saper spronare ed esaltare i propri giocatori, come sottolineata anche da Bonucci qualche sera fa a Sky Sport. Tuttosport scrive oggi che con il Napoli ha fatto un lavoro di tessitura, modificando anche i suoi dettami del passato e creando un “un capo distintivo che si discosta nettamente dalle creazioni precedenti. Si tratta di una nuova veste, meticolosamente ricamata per esaltare il tessuto tartan scozzese, pensata appositamente per Scott McTominay, elemento imprescindibile per il suo nuovo Napoli“. Ilnapolista.it - Il nuovo sistema tattico di Conte che ha già conquistato la piena fiducia dello spogliatoio (Tuttosport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)non ha bisogno di dimostrare che allenatore è, basta guardare la sua carriera e le vittorie conseguite. Ma non solo, il tecnico del Napoli ha anche la capacità di saper spronare ed esaltare i propri giocatori, come sottolineata anche da Bonucci qualche sera fa a Sky Sport.scrive oggi che con il Napoli ha fatto un lavoro di tessitura, modificando anche i suoi dettami del passato e creando un “un capo distintivo che si discosta nettamente dalle creazioni precedenti. Si tratta di una nuova veste, meticolosamente ricamata per esaltare il tessuto tartan scozzese, pensata appositamente per Scott McTominay, elemento imprescindibile per il suoNapoli“.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan nel gioco dell’oca - Fonseca di nuovo in discussione. Anche se … - Paulo Fonseca, allenatore del Milan, si era risollevato dopo il derby, salvo poi ripiombare a rischio esonero dopo le ultime due sconfitte. (Pianetamilan.it)

L’attaccante del Carpi si conferma anche in Serie C. Saporetti decisivo - nuovo ruolo ma stesso fiuto - Sei giocate d’autore, che hanno dipinto in questi 14 mesi numeri da capogiro con la maglia del Carpi: in 40 presenze Saporetti ha infatti timbrato 26 reti e fornito 11 assist ed è sulla strada giusta per migliorare anche il suo score di due anni fa in C, quando dopo i 5 gol (con un assist) al ... (Sport.quotidiano.net)

Atalantamania : Ederson è già il nuovo Koopmeiners. Il Manchester City dovrà sborsare più della Juventus... - Retegui è stato il protagonista assoluto della gara casalinga in cui l`Atalanta ha strapazzato il Genoa. Facile da individuare, con quel suo... (Calciomercato.com)

ATP Shanghai 2024 : Sinner di nuovo in campo con altri quattro azzurri dopo la pioggia. Di scena anche Alcaraz - Infine, Matteo Berrettini, che ritrova Holger Rune. Più che il tennis, almeno per i campi che non sono il centrale, sarà il meteo a diventare centrale nella speranza di avere un programma in grado di completare più partite possibili. Il ruolo di attore principale ce l’ha ovviamente Jannik Sinner, ... (Oasport.it)

Telemarketing selvaggio - che cosa cambia col nuovo Codice di condotta e perché dobbiamo rimanere iscritti al registro delle opposizioni (anche se non ha funzionato) - Vengono stabiliti degli orari per ricevere le chiamate, e l’azienda dovrà ottenere il consenso esplicito, prima di procedere alla promozione di beni e servizi. Inoltre, i numeri dovranno essere visibili e richiamabili. (Vanityfair.it)