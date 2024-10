Caso Trump-Putin, le rivelazione di Woodward smentita dal Cremlino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sulla guerra in Ucraina il giornalista americano Bob Woodward ha tirato in ballo l’ex presidente Usa Trump e Putin. Servizio di Caterina Dall’Olio Caso Trump-Putin, le rivelazione di Woodward smentita dal Cremlino TG2000. Tv2000.it - Caso Trump-Putin, le rivelazione di Woodward smentita dal Cremlino Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sulla guerra in Ucraina il giornalista americano Bobha tirato in ballo l’ex presidente Usa. Servizio di Caterina Dall’Olio, ledidalTG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump ha chiamato Putin sette volte? Woodward e la “sorpresa” di ottobre - di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo un nuovo libro inchiesta del giornalista Bob Woodward, famoso per essere stato l’autore dello scoop sul Watergate che fece dimettere Nixon, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin ben sette volte da quando ha lasciato la Casa Bianca, e l’ultima volta sarebbe stata quest’anno. (Unlimitednews.it)

Il libro di Woodward che "inguaia" Trump : "Rapporti con Putin anche dopo la presidenza" - L'ex presidente Usa e attuale candidato alle prossime elezioni, Donald Trump, avrebbe mantenuto rapporti con Vladimir Putin anche dopo la fine del suo mandato presidenziale, arrivando persino a fare pressioni sui deputati repubblicani alla Camera per bloccare i 60 miliardi di dollari di aiuti... (Today.it)

I contatti segreti tra Trump e Putin nel libro di Woodward : “Tycoon inviò test Covid a Mosca di nascosto” - Continua a leggere . Nel nuovo libro del giornalista Woodward viene ricostruito il rapporto tra Putin e Trump negli ultimi anni. Secondo quanto emerge dal libro, quando Trump era ancora alla Casa Bianca, nel 2020, avrebbe inviato di nascosto al presidente russo dei kit per il test Covid, in un momento in cui quei test erano introvabili in Russia. (Fanpage.it)