Breve pausa del maltempo che però è già pronto a ricominciare, prima di migliorare nel weekend (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Non c’è neppure il tempo di fare i conti con la recente ondata di maltempo, che nella sola giornata di ieri (martedì, ndr) ha scaricato fino a 150/160 mm sui Monti Lessini, che una nuova intensa perturbazione è già in arrivo sul Nord Italia, Veneto compreso, tra oggi (mercoledì, ndr) e Veronasera.it - Breve pausa del maltempo che però è già pronto a ricominciare, prima di migliorare nel weekend Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Non c’è neppure il tempo di fare i conti con la recente ondata di, che nella sola giornata di ieri (martedì, ndr) ha scaricato fino a 150/160 mm sui Monti Lessini, che una nuova intensa perturbazione è già in arrivo sul Nord Italia, Veneto compreso, tra oggi (mercoledì, ndr) e

Breve tregua dal maltempo - ma in serata nuovo peggioramento - Nel pomeriggio residue precipitazioni su Alpi e Prealpi orientali, tendenza a schiarite a partire da ovest e sulle pianure. Venerdì 11 ottobre 2024Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso ovunque. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro ... (Bergamonews.it)

Previsioni meteo - breve pausa del maltempo : in arrivo un’altra perturbazione - Nel dettaglio, per domenica 6 ottobre è previsto cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta la Penisola. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, infatti, la situazione meteorologica in queste ore è in momentaneo miglioramento. Il maltempo concede una pausa all’Italia, ma purtroppo ... (Thesocialpost.it)

Breve pausa del maltempo - in arrivo un'altra perturbazione - Mari da poco mossi a mossi. Correnti umide occidentali piloteranno nella giornata di lunedì 7 ottobre nuove nubi al nord e regioni centrali con deboli piogge attese specie su Liguria, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna. In serata e nottata ancora nuvolosità in transito con piogge in estensione anche ... (Agi.it)

Breve tregua dal maltempo nel weekend - previsioni meteo sabato e domenica - Già da lunedì 7 ottobre la pressione tornerà a diminuire al Nord con le prime piogge in Liguria Parziale e breve tregua dal maltempo nel weekend. Quindi la tregua sarà davvero breve in quanto già da lunedì 7 ottobre la […]. Il ciclone responsabile di tanta pioggia si sposterà verso nordest, ma non ... (Sbircialanotizia.it)

Maltempo in Lombardia - una breve pausa e poi sarà nuovamente pioggia. Ecco cosa ci aspetta oggi e nei prossimi giorni - Venti di direzione variabile in pianura, ancora moderati o forti dai quadranti meridionali sui rilievi. In pianura minime tra i 10 e i 14 gradi, massime tra i 21 e i 23. . In pianura minime intorno ai 12 gradi e massime intorno ai 21. Temperature in calo. Temperature minime in lieve ... (Ilgiorno.it)