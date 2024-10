361magazine.com - BENVENUTI A CASA MORANDI, Marco e Marianna in tour. I dettagli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)incon la loro versione dei fatti. IUna commedia sincera, farcita di musica ed episodi divertenti. Un atto unico in cui ridere e riconoscersi. Per la stagione teatrale 2024/2025, la Patagonia Pictures presenta la nuova rassegna “Isernia Nuovi Orizzonti”. In scena. I fratelli e figli d’arte,, in, con una speciale data mercoledì 18 dicembre 2024 ore 21.00, presso l’“Auditorium Unità d’Italia” di Isernia. Un evento senza eguali, nel panorama musicale, che ha come fulcro due volti noti della famigliae ne scandaglia alcuni aspetti della vita privata, con leggerezza, ironia e sano romanticismo.