Puntomagazine.it - Benevento: Finti tecnici del Gas, le avvertenze dei Carabinieri

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Comando Provincialediesorta i cittadini a prestare attenzione su possibili truffe Il Comando Provincialedimette in guardia da possibili truffe. Idel capoluogo sannita allertano la popolazione sui possibilioperatori del servizio del gas. In questi giorni, nel capoluogo di provincia, alcuni individui, spacciandosi per addetti al servizio distribuzione del gas/metano, chiedono di intervenire all’interno delle abitazioni con la scusa di effettuare un controllo o una lettura sui consumi del contatore e, approfittando di un momento di distrazione del proprietario di casa, rubano portafogli, gioielli e quanto riescono a raccogliere in un brevissimo lasso di tempo.