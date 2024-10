Tennis: Torneo Shanghai. Shelton avversario di Sinner agli ottavi (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo statunitense ha superato al terzo turno lo spagnolo Carballes Baena in due set Shanghai (CINA) - Sarà Ben Shelton l'avversario dell'azzurro e numero 1 al mondo Jannik Sinner agli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters, il Torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Shanghai. Shelton avversario di Sinner agli ottavi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo statunitense ha superato al terzo turno lo spagnolo Carballes Baena in due set(CINA) - Sarà Benl'dell'azzurro e numero 1 al mondo Jannikdi finale del RolexMasters, ilAtp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina

Tennis : Torneo Shanghai. Tsitsipas e Machac agli ottavi di finale - Il greco batte Muller e attende Medvedev, per il ceco c'è invece Paul SHANGHAI (CINA) - Il greco Stefanos Tsitsipas e il ceco Tomas Machac, rispettivamente teste di serie numero 10 e 30, accedono agli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale ... (Ilgiornaleditalia.it)

Tennis : Torneo Shanghai. Tsitsipas e Machac agli ottavi di finale - Il greco batte Muller e attende Medvedev, per il ceco c'è invece Paul SHANGHAI (CINA) - Il greco Stefanos Tsitsipas e il ceco Tomas Machac, rispettivamente teste di serie numero 10 e 30, accedono agli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale ... (Ilgiornaleditalia.it)

Masters Shanghai diventa torneo da Fantozzi : si gioca in palestra - Uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Atp viene pesantemente condizionato dalla pioggia, che sconvolge il programma del torneo all’aperto. Dopo 3 giorni di maltempo, quindi, la soluzione è trasformare il torneo in un evento indoor, con scene surreali. Stesso copione per Lorenzo ... (Seriea24.it)