Morta dopo il malore dal dentista, lo strazio al funerale. "Gaia, sei stata la figlia che tutti vorrebbero" (Di martedì 8 ottobre 2024) Assisi (Perugia), 8 ottobre 2024 – Palloncini bianchi per Gaia, volati verso il cielo grigio. Sono stati lanciati al termine del rito nella Basilica Papale, ultimo saluto delle amiche e degli amici della famiglia Pagliuca, dei tanti che hanno voluto essere presenti per dimostrare vicinanza e solidarietà. Un abbraccio collettivo nel segno del dolore e della vicinanza nei confronti della ragazza di 23 anni Morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in uno studio dentistico. Una vicenda che ha provocato enorme dolore a Santa Maria degli Angeli, dove la famiglia viveva, ad Assisi, dove aveva studiato, a Bastia Umbra, dove i Pagliuca avevano vissuto appena giunti da Roma. Tantissimi i giovani, visi percorsi dalle lacrime, occhi lucidi, sguardi smarriti verso la bara, di color chiaro posta davanti alla Porziuncola; sopra rose bianche.

