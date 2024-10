Maltempo in tutta Italia: allerta rossa in Lombardia e Liguria, arancione per 7 regioni (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Maltempo in tutta Italia nella giornata di oggi a causa di una perturbazione di originale atlantica che porta L'articolo Maltempo in tutta Italia: allerta rossa in Lombardia e Liguria, arancione per 7 regioni proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Maltempo in tutta Italia: allerta rossa in Lombardia e Liguria, arancione per 7 regioni Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) –innella giornata di oggi a causa di una perturbazione di originale atlantica che porta L'articoloininper 7proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Maltempo in tutta Italia : allerta rossa in Lombardia e Liguria - arancione per 7 regioni - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile […] The post Maltempo in tutta Italia: allerta rossa in Lombardia e Liguria, arancione per 7 regioni appeared first ... (Lidentita.it)

Maltempo in tutta Italia : allerta rossa in Lombardia e Liguria - arancione per 7 regioni - Mareggiate lungo le coste esposte. Dal primo mattino di oggi si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Emilia-Romagna, specie settori appenninici e Liguria, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie settori costieri. Possibili mareggiate lungo le coste ... (Ildenaro.it)

Maltempo in tutta Italia : allerta rossa in Lombardia e Liguria - arancione per 7 regioni - Dalle Province Autonome di Trento e Bolzano alla Sardegna, arrivano temporali, vento forte e grandine Maltempo in tutta Italia nella giornata di oggi a causa di una perturbazione di originale atlantica che porta forti piogge e temporali su tutte le regioni del Centro-Nord. Sulla base delle ... (Sbircialanotizia.it)