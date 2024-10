Jesi / Evan Felici, medaglia d’oro nella categoria Ragazzi Allievi (Di martedì 8 ottobre 2024) Al 23° Trofeo del Conero, dedicato alle due armi di Fioretto Femminile e Maschile, per il Gran Premio Giovanissimi Under 14 Jesi, 8 ottobre 2024 – Felici Evan, del Club Scherma Jesi, ha vinto la competizione riservata ai Ragazzi Allievi (1° anche nella categoria Ragazzi). Altri risultati ottenuti dagli atleti del club scherma Jesi. Maschietti Giovanissimi 3° Jacopo Belfiore del Club Scherma Jesi. Bambine Giovanissime 3° classificate ex aequo Emilia Caprari e Maria Elena Libergolis (rispettivamente 2° e 3° nella graduatoria delle Bambine); 7° e 10° Emma Ciarimboli e Chiara Rocchetti; 23° Giulia Pistola. Ragazze Allieve 5° Ludovica Balducci; 10° Melita Governatori; 16° Greganti Alessia. Gli atleti sono stati premiati dal presidente del Comitato FIS Marche Stefano Angelelli. .com - Jesi / Evan Felici, medaglia d’oro nella categoria Ragazzi Allievi Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Al 23° Trofeo del Conero, dedicato alle due armi di Fioretto Femminile e Maschile, per il Gran Premio Giovanissimi Under 14, 8 ottobre 2024 –, del Club Scherma, ha vinto la competizione riservata ai(1° anche). Altri risultati ottenuti dagli atleti del club scherma. Maschietti Giovanissimi 3° Jacopo Belfiore del Club Scherma. Bambine Giovanissime 3° classificate ex aequo Emilia Caprari e Maria Elena Libergolis (rispettivamente 2° e 3°graduatoria delle Bambine); 7° e 10° Emma Ciarimboli e Chiara Rocchetti; 23° Giulia Pistola. Ragazze Allieve 5° Ludovica Balducci; 10° Melita Governatori; 16° Greganti Alessia. Gli atleti sono stati premiati dal presidente del Comitato FIS Marche Stefano Angelelli.

