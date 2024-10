Il Monticelli come le big. Gli under contro i grandi (Di martedì 8 ottobre 2024) C’è una grande novità quest’anno nel Campionato di Terza Categoria. Il girone G si è infatti arricchito di una squadra di ragazzi under 21 del Monticelli Calcio, per lo più nati nel 2007, che avrebbero dovuto partecipare al campionato Juniores Provinciali senza fare classifica, perché il Monticelli ha già una squadra nel campionato Regionale, e che invece giocheranno contro i ‘grandi’. Sulla scia delle squadre under 23 di Milan, Juve e Atalanta che giocano in Serie C, anche il Monticelli avrà i suoi under nell’ultima serie dei campionati dilettantistici. "La Federazione ci ha dato questa opportunità – ha dichiarato il presidente del settore giovanile del Monticelli, Tonino Celani – che è una novità assoluta qui in provincia e che nelle Marche solo il Tolentino ha sperimentato. Ilrestodelcarlino.it - Il Monticelli come le big. Gli under contro i grandi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) C’è una grande novità quest’anno nel Campionato di Terza Categoria. Il girone G si è infatti arricchito di una squadra di ragazzi21 delCalcio, per lo più nati nel 2007, che avrebbero dovuto partecipare al campionato Juniores Provinciali senza fare classifica, perché ilha già una squadra nel campionato Regionale, e che invece giocherannoi ‘’. Sulla scia delle squadre23 di Milan, Juve e Atalanta che giocano in Serie C, anche ilavrà i suoinell’ultima serie dei campionati dilettantistici. "La Federazione ci ha dato questa opportunità – ha dichiarato il presidente del settore giovanile del, Tonino Celani – che è una novità assoluta qui in provincia e che nelle Marche solo il Tolentino ha sperimentato.

Il Monticelli come le big. Gli under contro i grandi - I giovani avrebbero dovuto partecipare al campionato Juniores provinciale. Sono invece nel girone G di Terza Categoria: "Per noi un’opportunità". (ilrestodelcarlino.it)

LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Hellas Verona, le ufficiali: Zanchetta si affida al tridente De Pieri-Spinaccè-Quieto - Prima della sfida della prima squadra contro il Torino, scende in campo l’Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, che proprio come i nerazzurri più grandi arriva dalla vittoria per 4-0 ... (fcinternews.it)

LIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Hellas Verona, le ufficiali: Zanchetta si affida al tridente Quieto-Spinaccè-De Pieri - Prima della sfida della prima squadra contro il Torino, scende in campo l’Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, che proprio come i nerazzurri più grandi arriva dalla vittoria per 4-0 ... (fcinternews.it)