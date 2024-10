Helena Prestes ha un fidanzato segreto bello e ricco? Alberto de Pisis lancia il gossip (Di martedì 8 ottobre 2024) Alberto de Pisis lunedì 7 ottobre 2025 a Pomeriggio 5 ha smentito la concorrente del Grande Fratello 25 Helena Prestes. Durante la trasmissione condotta da Myrta Merlino l’ex protagonista del GF7 si è sbottonato circa una relazione che la modella brasiliana avrebbe fuori dalla casa con un ragazzo di belga. Pertanto se tali affermazioni sono veritiere la giovane inquilina avrebbe mentito sul suo status di single e pertanto l’interesse per Lorenzo Spolverato potrebbe essere una strategia per arrivare più avanti possibile nel reality targato mediaset. Nella notte la stessa Helena avrebbe confermato la cosa con due coinquiline. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Anticipazionitv.it - Helena Prestes ha un fidanzato segreto bello e ricco? Alberto de Pisis lancia il gossip Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 8 ottobre 2024)delunedì 7 ottobre 2025 a Pomeriggio 5 ha smentito la concorrente del Grande Fratello 25. Durante la trasmissione condotta da Myrta Merlino l’ex protagonista del GF7 si è sbottonato circa una relazione che la modella brasiliana avrebbe fuori dalla casa con un ragazzo di belga. Pertanto se tali affermazioni sono veritiere la giovane inquilina avrebbe mentito sul suo status di single e pertanto l’interesse per Lorenzo Spolverato potrebbe essere una strategia per arrivare più avanti possibile nel reality targato mediaset. Nella notte la stessaavrebbe confermato la cosa con due coinquiline. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

