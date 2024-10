Contestano il presidente del Valencia: due tifosi in luna di miele arrestati a Singapore (Di martedì 8 ottobre 2024) Un viaggio di nozze trasformato in incubo. Questa è la storia di Dani e Mireia, neo sposi in luna di miele a Singapore, dove ora sono confinati nel loro hotel e sono stati privati del loro passaporto, in attesa del processo che si terrà nei prossimi giorni. La loro colpa? Aver protestato contro Peter Lim, il principale azionista del Valencia. Lo sposo nei giorni scorsi ha diffuso sui social alcune immagini di protesta contro Peter Lim, il principale azionista del Valencia. Marca riporta che Dani ha pubblicato su X tre tweet, accompagnati da foto con lo striscione “Lim Go Home” in luoghi riconoscibili di Singapore: il primo, vicino a Marina Bay; e il terzo, a Merlion Park. Quello che però ha riscosso più successo è il secondo post, che ha ottenuto numerose condivisioni. Si tratta di una foto scattata all’hotel Abelia, con la didascalia “molto brutto, comunque”. Ilnapolista.it - Contestano il presidente del Valencia: due tifosi in luna di miele arrestati a Singapore Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un viaggio di nozze trasformato in incubo. Questa è la storia di Dani e Mireia, neo sposi indi, dove ora sono confinati nel loro hotel e sono stati privati del loro passaporto, in attesa del processo che si terrà nei prossimi giorni. La loro colpa? Aver protestato contro Peter Lim, il principale azionista del. Lo sposo nei giorni scorsi ha diffuso sui social alcune immagini di protesta contro Peter Lim, il principale azionista del. Marca riporta che Dani ha pubblicato su X tre tweet, accompagnati da foto con lo striscione “Lim Go Home” in luoghi riconoscibili di: il primo, vicino a Marina Bay; e il terzo, a Merlion Park. Quello che però ha riscosso più successo è il secondo post, che ha ottenuto numerose condivisioni. Si tratta di una foto scattata all’hotel Abelia, con la didascalia “molto brutto, comunque”.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon - luna di miele in Sicilia ad una settimana dal sì – Foto - Luna di miele in Sicilia per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. La giornalista e conduttrice sportiva e l’ex portiere della […] Continua a leggere Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, luna di miele in Sicilia ad una settimana dal sì – Foto su Perizona.it . (Perizona.it)

Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi sposi : “Organizzare tutto è stancante. La luna di miele dovrà aspettare” - Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi hanno scelto di sposarsi in Sicilia. I due hanno deciso di convolare a nozze dopo appena un anno e mezzo di relazione e per il giorno speciale si augurano soprattutto di divertirsi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Matrimonio.com mette in palio una luna di miele da sogno gratuita - com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, quasi 9 coppie italiane su 10 partono per la luna di miele. ?Quando il viaggio è all’estero, la spesa ammonta intorno ai 6. Una cifra che, secondo i dati aggiornati del Rapporto sul Settore […]. ?Secondo Il ... (Sbircialanotizia.it)