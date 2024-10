Sosta nazionali, quanti forfait nel calcio europeo: De Bruyne e Mbappè a riposo. E si muovono le federazioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Minuto sei di Alaves-Barcellona: Ferran Torres accusa un problema al bicipite femorale e chiede il cambio. L’infortunio lo costringe anche a saltare gli impegni della Spagna in Nations League e per questo motivo Luis de la Fuente convoca al suo posto Bryan Gil. L’esterno del Siviglia però a meno di ventiquattrore dalla chiamata deve alzare bandiera bianca a causa di un altro problema fisico. È l’immagine più eloquente di una Sosta nazionali condizionata dai problemi fisici delle sue stelle, a poche settimane dal dibattito su un possibile sciopero dei calciatori per i troppi impegni. A parlarne erano stati soprattutto due fuoriclasse del Manchester City, Rodri e Kevin De Bruyne. Il primo ha già chiuso la stagione a causa della rottura del crociato. L’altro ha deciso di saltare la finestra nazionali e gli impegni del Belgio (incluso quello contro l’Italia) per avere riposo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Minuto sei di Alaves-Barcellona: Ferran Torres accusa un problema al bicipite femorale e chiede il cambio. L’infortunio lo costringe anche a saltare gli impegni della Spagna in Nations League e per questo motivo Luis de la Fuente convoca al suo posto Bryan Gil. L’esterno del Siviglia però a meno di ventiquattrore dalla chiamata deve alzare bandiera bianca a causa di un altro problema fisico. È l’immagine più eloquente di unacondizionata dai problemi fisici delle sue stelle, a poche settimane dal dibattito su un possibile sciopero dei calciatori per i troppi impegni. A parlarne erano stati soprattutto due fuoriclasse del Manchester City, Rodri e Kevin De. Il primo ha già chiuso la stagione a causa della rottura del crociato. L’altro ha deciso di saltare la finestrae gli impegni del Belgio (incluso quello contro l’Italia) per avere

