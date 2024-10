Serie A – Napoli pazza di McTominay: gol e tanto altro | VIDEO (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come conquistare Napoli in 26 secondi. Ce lo spiega Scott McTominay, che con il suo primo gol in Serie A 2024-25 Come conquistare Napoli in 26 secondi. Ce lo spiega Scott McTominay, che con il suo primo gol in Serie A ha sbloccato l'ultima sfida vinta 3-1 contro il Como. Il VIDEO dai colleghi di Gazzetta.it. Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come conquistarein 26 secondi. Ce lo spiega Scott, che con il suo primo gol inA 2024-25 Come conquistarein 26 secondi. Ce lo spiega Scott, che con il suo primo gol inA ha sbloccato l'ultima sfida vinta 3-1 contro il Como. Ildai colleghi di Gazzetta.it.

Pianetamilan.it - Serie A – Napoli pazza di McTominay: gol e tanto altro | VIDEO

Trieste che impresa, passa a Napoli e vola in vetta alla Serie A - Nella prima trasferta stagionale Trieste sfida una Napoli in cerca di riscatto dopo l’esordio negativo contro Pistoia, diametralmente opposto alla festa del PalaRubini. In una partita dal ritmo elevatissimo, con tanti errori da una parte e dall’altra, è Trieste a spuntarla negli ultimi minuti... (Leggi la notizia)

Napoli, Conte aveva ragione: Anguissa e Lobotka sono tra le coppie migliori della Serie A - Erano passati pochi giorni dal suo arrivo in azzurro. Nemmeno li aveva ancora visti all'opera insieme. Eppure Antonio Conte seppe dire la verità prima ancora di scendere in... (Leggi la notizia)

LIVE – Napoli-Trieste 46-42: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Di contro, la formazione ospite si è già tolta una grandissima soddisfazione centrando due punti fondamentali sul campo dell’Olimpia Milano al termine di una super partita. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 6 ottobre sul parquet della Fruit Village Arena, con Sportface che vi ... (Leggi la notizia)