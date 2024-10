Martin Scorsese: “Non mi ritiro, ho ancora film da fare” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Martin Scorsese a 81 anni non ha alcuna voglia di andare in pensione. A rivelarlo è lui stesso, L'articolo Martin Scorsese: “Non mi ritiro, ho ancora film da fare” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Martin Scorsese: “Non mi ritiro, ho ancora film da fare” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) –a 81 anni non ha alcuna voglia di andare in pensione. A rivelarlo è lui stesso, L'articolo: “Non mi, hoda” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

L’inaspettata confessione di Martin Scorsese : “Ammiro Ridley Scott per aver girato Il Gladiatore. E non dico arrivederci al cinema” - “Ho sempre amato l’epica della storia, dei suoi grandi personaggi, film come Cabiria. A quel punto meglio anticipare l’ospitata in questi giorni per assegnarli il premio Stella della Mole, proprio mentre sta girando in Italia, a Taormina e dintorni, un documentario sugli antichi relitti greci e ... (Ilfattoquotidiano.it)

Martin Scorsese : “Non mi ritiro - ho ancora film da fare” - (Adnkronos) – Martin Scorsese a 81 anni non ha alcuna voglia di andare in pensione. A rivelarlo è lui stesso, ricevendo il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema di Torino. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. e 'arrivederci' al cinema, ... (Webmagazine24.it)

Martin Scorsese : “Non mi ritiro - ho ancora film da fare” - A rivelarlo è lui stesso, ricevendo il Premio Stella della Mole al Museo del Cinema di Torino. "Pensare di ritirarmi, assolutamente no, - ha detto il regista statunitense […]. Il regista statunitense è a Torino dove ha ricevuto il premio Stella della Mole Martin Scorsese a 81 anni non ha alcuna ... (Sbircialanotizia.it)