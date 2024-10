Malan smonta le fake news sulle divisioni nel governo su Ius Scholae, Finanziaria e Autonomia (Di lunedì 7 ottobre 2024) “La proposta di FI sullo Ius Scholae ha diversi spunti interessanti, se ne può discutere“. Così Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, che, intervistato da Repubblica, smentisce la narrazione della stampa su presunte frizioni dentro la maggioranza. “Non sono riuscito a leggere la proposta nel suo complesso, perché ero impegnato qui. Ma ci sono spunti interessanti, che analizzeremo”, ha detto l’esponente di FdI a margine della convention a Brucoli in Sicilia. Smentite anche le voci sulla totale avversione al dialogo su Ius Scholae: “Non è assolutamente una riforma devastante, sono proposte di aggiustamento delle attuali norme, non solo sulla scuola”, ha precisato Malan: ” Mi sembra giusta anche la parte in cui si mette un limite al diritto di avere la cittadinanza italiana se discendenti da italiani: il legame dev’essere reale”. Secoloditalia.it - Malan smonta le fake news sulle divisioni nel governo su Ius Scholae, Finanziaria e Autonomia Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “La proposta di FI sullo Iusha diversi spunti interessanti, se ne può discutere“. Così Lucio, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, che, intervistato da Repubblica, smentisce la narrazione della stampa su presunte frizioni dentro la maggioranza. “Non sono riuscito a leggere la proposta nel suo complesso, perché ero impegnato qui. Ma ci sono spunti interessanti, che analizzeremo”, ha detto l’esponente di FdI a margine della convention a Brucoli in Sicilia. Smentite anche le voci sulla totale avversione al dialogo su Ius: “Non è assolutamente una riforma devastante, sono proposte di aggiustamento delle attuali norme, non solo sulla scuola”, ha precisato: ” Mi sembra giusta anche la parte in cui si mette un limite al diritto di avere la cittadinanza italiana se discendenti da italiani: il legame dev’essere reale”.

