Lopilato (BolognaFiere): “Bene Women on board, formazione adeguata per stare in cda” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Ho partecipato all’edizione scorsa di ‘Women on board’ perchè credo molto nella formazione e quando ho letto il contenuto del percorso e dei vari moduli ho pensato che sarebbe stato molto utile. A mio parere è fondamentale non solo sedere in un cda ma è fondamentale raggiungere gli obiettivi. Si può passare da una partecipazione Sbircialanotizia.it - Lopilato (BolognaFiere): “Bene Women on board, formazione adeguata per stare in cda” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Ho partecipato all’edizione scorsa di ‘on’ perchè credo molto nellae quando ho letto il contenuto del percorso e dei vari moduli ho pensato che sarebbe stato molto utile. A mio parere è fondamentale non solo sedere in un cda ma è fondamentale raggiungere gli obiettivi. Si può passare da una partecipazione

La nuova formazione femminile dello Spezia Calcio ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. La aquilotte pronte a scendere in campo : "Progetto importante - ci puntiamo molto» - Volevamo essere noi come società ad avere un nostro settore femminile, non che ci fosse, ma che fosse nostro". Quindi abbiamo deciso di ampliare la struttura del settore settore femminile, con un percorso di socialità. "La nostra agenzia è formata da tutte donne – spiega il main sponsor Alessandra ... (Sport.quotidiano.net)

Learning Forum - Cravera (Newton) : “La formazione è utile per affrontare sfide molto diverse dal passato” - È quanto affermato da Alessandro Cravera, fondatore e senior partner di Newton, in occasione del Learning Forum di Comunicazione Italiana, a Milano. "Le organizzazioni possono offrire un tipo di formazione diverso da quello scolastico, una formazione utile anche per far emergere talenti in realtà ... (Sbircialanotizia.it)

Inter-Lecce - Gotti cambia molto dall’Atalanta : la formazione - Coulibaly, Ramadani; Banda, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. Le scelte di formazione per gli ospiti L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Gotti per Inter-Lecce: Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; L. Inter-Lecce arriva per la squadra di Gotti dopo la pesantissima sconfitta contro ... (Inter-news.it)