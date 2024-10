L'Amministrazione comunale di Cattolica in trasferta a Saint Dié des Vosges per rinsaldare il gemellaggio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cattolica-Saint Dié des Vosges: l’Amministrazione comunale in trasferta nella città gemellata per rinsaldare il patto d’amicizia e promuovere la Regina e il suo territorio allo storico Festival Internazionale della Geografia, arrivato alla 35esima edizione e patrocinato dal Governo francese. Lo Riminitoday.it - L'Amministrazione comunale di Cattolica in trasferta a Saint Dié des Vosges per rinsaldare il gemellaggio Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Dié des: l’innella città gemellata peril patto d’amicizia e promuovere la Regina e il suo territorio allo storico Festival Internazionale della Geografia, arrivato alla 35esima edizione e patrocinato dal Governo francese. Lo

Stamani alle 11 escono i calendari - alle 12 il raduno ufficiale. La serie C riparte dal Comunale. Trasferta in anticipo sul Saracino - Da anni, ormai, la società amaranto fa richiesta di giocare in anticipo e in trasferta il turno concomitante con la rievocazione storica aretina. Tre settimane in cui mettere benzina nelle gambe e assimilare l’idea di calcio del nuovo tecnico Emanuele Troise, che ha voluto già la settimana scorsa ... (Sport.quotidiano.net)