Joker | Folie à Deux l' Italia non tradisce Joaquin Phoenix e Lady Gaga debutto da 48 milioni

Il pubblico Italiano premia il seguito di Joker, la coppia formata da Joaquin Phoenix e Lady Gaga scuote il botteghino nostrano con una iniezione di incassi; successo per Vermiglio, secondo a quota 1,2 milioni. Le polemiche su Joker: Folie à Deux non sembrano aver scalfito più di tanto la voglia del pubblico nostrano di conoscere il seguito della storia di Arthur Fleck. Il film svetta in testa al botteghino Italiano con 4,8 milioni di euro, 3,8 dei quali raccolti nel solo weekend da 603 sale. Secondo i dati Cinetel il sequel di Joker ha ottenuto 480.382 presenze, se questo trend proseguirà nelle prossime settimane il film da noi potrebbe ottenere quel successo che gli mancherebbe in patria visto il debutto flop con soli 40 milioni. Il coraggio del regista Todd Phillips di cambiare strada

