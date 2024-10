Inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter, il pm Paolo Storari avrà la scorta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano – Via libera alla scorta per il pm Paolo Storari, cotitolare del fascicolo sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel mondo ultrà Milanese. Stando a quanto apprende il Giorno, la decisione di assegnare la protezione personale al magistrato è arrivata nella tarda mattinata di lunedì 7 ottobre nel corso della Riunione tecnica di coordinamento, presieduta a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia e alla quale hanno partecipato anche il questore Bruno Megale, i comandanti provinciali di carabinieri e finanza Pierluigi Solazzo e Andrea Fiducia e la procuratrice generale presso la Corte d'appello di Milano Francesca Nanni. La sovraesposizione mediatica In cella Il pm Paolo Storari sul luogo dell'omicidio a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, 4 settembre 2024. Ilgiorno.it - Inchiesta sugli ultrà di Milan e Inter, il pm Paolo Storari avrà la scorta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)o – Via libera allaper il pm, cotitolare del fascicolo sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel mondoese. Stando a quanto apprende il Giorno, la decisione di assegnare la protezione personale al magistrato è arrivata nella tarda mattinata di lunedì 7 ottobre nel corso della Riunione tecnica di coordinamento, presieduta a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia e alla quale hanno partecipato anche il questore Bruno Megale, i comandanti provinciali di carabinieri e finanza Pierluigi Solazzo e Andrea Fiducia e la procuratrice generale presso la Corte d'appello dio Francesca Nanni. La sovraesposizione mediatica In cella Il pmsul luogo dell'omicidio a Cernusco sul Naviglio, nelese, 4 settembre 2024.

