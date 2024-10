'Giornale della Liguria Spa': chieste cinque condanne per bancarotta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono state chieste cinque condanne, da parte della procura di Genova, sul fallimento da quasi un milione di euro de 'Il Giornale della Liguria Spa'. Questa mattina si è tenuta l'udienza in abbreviato che vede imputate quattro persone con l'accusa di bancarotta. Si tratta del presidente del Genovatoday.it - 'Giornale della Liguria Spa': chieste cinque condanne per bancarotta Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono state, da parteprocura di Genova, sul fallimento da quasi un milione di euro de 'IlSpa'. Questa mattina si è tenuta l'udienza in abbreviato che vede imputate quattro persone con l'accusa di. Si tratta del presidente del

'Giornale della Liguria Spa': chiese cinque condanne per bancarotta - Sono state chieste cinque condanne, da parte della procura di Genova, sul fallimento da quasi un milione di euro de 'Il Giornale della Liguria Spa'. Questa mattina si è tenuta l'udienza in abbreviato ... (genovatoday.it)

Avviso meteo Nord: due forti perturbazioni in arrivo - MARTEDI' MALTEMPO DIFFUSO AL NORD - Prima intensa perturbazione con piogge e rovesci diffusi in avanzamento da ovest verso est, anche a sfondo temporalesco. Picchi di oltre 100mm non esclusi su Alpi, ... (3bmeteo.com)

Avviso Meteo - Imminente maltempo sull'Italia. In arrivo forti temporali, nubifragi e venti fino a 80km/h. Tutti i dettagli sulle regioni coinvolte - Intensa perturbazione atlantica con locali criticità . Le prime avanguardie dell'intenso fronte perturbato in azione tra la Spagna e la Francia hanno già raggiunto le regioni settentrionali portando de ... (3bmeteo.com)