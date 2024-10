Fontivegge all’attacco | Incontriamo la sindaca

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Uno dei quartieri più “difficili“ di Perugia torna a chiede attenzione. Così il gruppo “Progetto“ organizza un’assemblea pubblica di quartiere per aprire "le porte del dialogo" con la nuovaVittoria Ferdinandi e con la sua Giunta. L’appuntamento è già fissato per il 25 ottobre. L’obiettivo è quello di ?"affrontare insieme le criticità che ormai da oltre un ventennio stringono il quartiere nella morsa del degrado". E di criticità, purtroppo, ce ne sono diverse: lo spaccio di droga, su tutte; ma anche l’utilizzo abusivo dei edifici vuoti o abbandonanti; la microcriminalità che si fa sentire più che altrove. Per risolvere tali problemi tutti sono in campo, da tempo: forze dell’ordine, istituzioni. Ma le soluzioni tardano ad arrivare o si rivelano non tanto efficaci quanto si vorrebe, quanto i cittadini chiedono. (Lanazione.it)