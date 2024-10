Falkland: la disputa e le possibilità di un ritorno all’Argentina (Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la questione delle Isole Falkland, conosciute in Argentina come Malvinas, è tornata al centro del dibattito internazionale. Soprattutto grazie a nuove pressioni diplomatiche da parte di Buenos Aires. La vicenda risale a una lunga disputa tra il Regno Unito e l’Argentina, culminata nella guerra del 1982, che ha lasciato in eredità ferite ancora aperte. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che la speranza di un ritorno delle isole all’Argentina non è ancora svanita. Falkland, questione irrisolta Dopo decenni di controversie, la sovranità sulle Falkland rappresenta ancora oggi una delle principali rivendicazioni territoriali dell’Argentina. Storicamente, Buenos Aires ha sempre sostenuto che le isole fossero parte integrante del proprio territorio, occupato dalla Gran Bretagna nel XIX secolo. Velvetmag.it - Falkland: la disputa e le possibilità di un ritorno all’Argentina Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, la questione delle Isole, conosciute in Argentina come Malvinas, è tornata al centro del dibattito internazionale. Soprattutto grazie a nuove pressioni diplomatiche da parte di Buenos Aires. La vicenda risale a una lungatra il Regno Unito e l’Argentina, culminata nella guerra del 1982, che ha lasciato in eredità ferite ancora aperte. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che la speranza di undelle isolenon è ancora svanita., questione irrisolta Dopo decenni di controversie, la sovranità sullerappresenta ancora oggi una delle principali rivendicazioni territoriali dell’Argentina. Storicamente, Buenos Aires ha sempre sostenuto che le isole fossero parte integrante del proprio territorio, occupato dalla Gran Bretagna nel XIX secolo.

