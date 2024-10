Game-experience.it - Disney Anthology, Panini e Dario Moccia presentano la collezione di card che omaggia la storia di Disney

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per celebrare la grandedi The WaltCompany,presenta, un set di carte collezionabili che rende omaggio all’immenso patrimonio artistico della più antica casa di animazione al mondo. Lapunta i riflettori sui cortometraggi classici, prodotti tra la fine degli anni 20 e gli anni 50, che hanno rappresentato il trampolino di lancio per personaggi iconici come Topolino e i suoi amici e che sono stati un importante laboratorio per le innovazioni tecniche che hanno portato alla creazione di lungometraggi come “Biancaneve e i sette nani”. La– in prevendita da lunedì 7 ottobre nei migliori negozi e su.it – comprende un totale di 160 carte, curate dacon la consulenza dell’artistaClaudio Sciarrone. Le 110 Baserapil cuore della