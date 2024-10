Derby lombardo al Martelli Al Brescia non basta lo straripante Borrelli

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) di Luca Marinoni MANTOVA L’atteso ritorno deltra Mantova eregala un pareggio che mescola motivi di rammarico e spunti di soddisfazione per entrambe le contendenti. In effetti il combattuto 1-1 finale offre motivi di riflessione (e per lavorare) sia a Davide Possanzini che a Rolando Maran. Sul fronte virgiliano, il tecnico, che ha vissuto l’emozione dell’ex di turno, ha visto la sua squadra mettere in atto ancora una volta i concetti che l’ex attaccante sta ripetendo da più di un anno a questa parte in casa biancorossa. I padroni di casa, in effetti, sono riusciti a costruire diverse occasioni nell’arco dei 90’ di gioco, ma hanno anche offerto il fianco ad un preciso affondo delle Rondinelle, confermando, come lo stesso mister Possanzini ha sottolineato nel dopo-partita, di dover crescere nella fase difensiva e nella gestione degli episodi.