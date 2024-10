Conferenza e contrasti. Palestina, oggi l’iniziativa (Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno esatto dall’attacco del 7 ottobre 2023 e dall’inizio dell’ultima sanguinosa fase del conflitto israelo palestinese oggi, al polo Mattioli, si terrà la Conferenza non autorizzata “J’Accuse: Conferenza sulla questione palestinese“. L’evento inizierà alle 16 ma, viste le condizioni, gli organizzatori dell’associazione studentesca Cravos consigliano di prendere posto già da prima in aula Cardini. "Non sappiamo quante persone aspettarci – ha dichiarato Samuele Picchianti, rappresentante di Cravos e presidente del consiglio studentesco –, sicuramente l’aver concluso la raccolta fondi di circa 1800 euro in meno di tre ore ci mette tanta fiducia anche sulla partecipazione. (Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno esatto dall’attacco del 7 ottobre 2023 e dall’inizio dell’ultima sanguinosa fase del conflitto israelo palestinese, al polo Mattioli, si terrà lanon autorizzata “J’Accuse:sulla questione palestinese“. L’evento inizierà alle 16 ma, viste le condizioni, gli organizzatori dell’associazione studentesca Cravos consigliano di prendere posto già da prima in aula Cardini. "Non sappiamo quante persone aspettarci – ha dichiarato Samuele Picchianti, rappresentante di Cravos e presidente del consiglio studentesco –, sicuramente l’aver concluso la raccolta fondi di circa 1800 euro in meno di tre ore ci mette tanta fiducia anche sulla partecipazione. (Lanazione.it)

Lanazione.it - Conferenza e contrasti. Palestina, oggi l’iniziativa

Fiorentina-Milan, oggi conferenza stampa di Fonseca: l’orario previsto - Arrivata già la vigilia di Fiorentina-Milan. I ragazzi di Paulo Fonseca, domani sera alle 20:45, saranno impegnati all'Artemio Franchi. (Pianetamilan.it)

Monza-Roma, Juric oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming - The post Monza-Roma, Juric oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming appeared first on SportFace. it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale e il resoconto finale. 00 di sabato 5 ottobre, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club. ... (Sportface.it)

Napoli-Como, Conte oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming - Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Antonio Conte, a due giorni dalla sfida valida per la settima giornata di Serie A 2024/25 tra Napoli e Como. 00 di mercoledì 2 ottobre, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali ... (Sportface.it)

conferenza e contrasti. Palestina, oggi l’iniziativa - Alle 16 l’evento indetto da Cravos nonostante la contrarietà dell’ateneo. Tra i relatori Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori occupati.(lanazione.it)

Sinner che fatica: conquista gli ottavi a Shanghai ma dice "Ora riposo" - Battuto in rimonta Etcheverry: "Partita difficile fisicamente e mentalmente". Dall'altro lato della Cina il trionfo di Errani-Paolini a Pechino ...(rainews.it)

Sabatini SENTENZIA: «Vlahovic è COSÌ, a volte gioca fa FUORICLASSE e altre volte…» - Sabatini SENTENZIA: «Vlahovic è COSÌ, a volte gioca fa FUORICLASSE e altre volte…». Le dichiarazioni del giornalista Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato così la prestazione del bianconero Vla ...(juventusnews24.com)