Bankitalia | crescita ferma allo 08% Allarme su sostenibilità e pensioni

Bankitalia: crescita ferma allo 0,8%. Allarme su sostenibilità e pensioni

Perplessità di Bankitalia sulle previsioni di crescita del governo. Palazzo Koch avverte che, con la revisione Istat, il Pil potrebbe inchiodare quest'anno allo 0,8%, due decimi di punto percentuale in meno rispetto a quella soglia psicologica dell'1% fissata dal governo, che sperava di non tornare a parlare di 'crescita dello zero virgola'

