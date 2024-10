Aviaria in un allevamento nel ferrarese: verranno abbattute 800mila galline (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nello stabilimento di Eurovo a Codigoro (Ferrara) verranno abbattute quasi 800mila galline a causa del virus dell'influenza Aviaria. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nello stabilimento di Eurovo a Codigoro (Ferrara)quasia causa del virus dell'influenza

Fanpage.it - Aviaria in un allevamento nel ferrarese: verranno abbattute 800mila galline

A Rho piante malate e pericolose: ne verranno abbattute 450 che hanno superato il loro ciclo vitale - “Il Comune sta compiendo uno sforzo economico importante per reintegrare le essenze rimosse e per aggiungere nuove piante sul territorio – spiega l’assessora all’ambiente Valentina Giro –. In allegato c’è anche la foto dell’interno un pioppo nero abbattuto in viale De Gasperi: mostra che è ... (Leggi la notizia)