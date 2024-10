VIDEO | Scontri alla manifestazione pro Palestina, fermati anche attivisti modenesi (Di domenica 6 ottobre 2024) Feriti e contusi nella manifestazione “pro Palestina” che si è svolta nel pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre, a piazzale Ostiense a Roma. Tra i partecipanti, alcuni dei quali fermati, anche alcuni antagonisti modenesi. Intorno alle ore 17.35 il sit-in, fino a quel momento pacifico, si è (Di domenica 6 ottobre 2024) Feriti e contusi nella“pro” che si è svolta nel pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre, a piazzale Ostiense a Roma. Tra i partecipanti, alcuni dei qualialcuni antagonisti. Intorno alle ore 17.35 il sit-in, fino a quel momento pacifico, si è (Modenatoday)

Corteo pro Palestina a Roma, posti di blocco e controlli sull’autostrada A1: fermati anche i pullman – Video - Dispositivo di controllo sull’autostrada A1 in vista della manifestazione non autorizzata prevista nel pomeriggio a Roma in sostegno del popolo palestinese. . Le forze di polizia stanno filtrando le auto ed eseguono controlli, bloccando anche i pullman. articolo Corteo pro Palestina a Roma, posti ... (Ilfattoquotidiano)

In auto sotto effetto dell’alcol, due fermati . La polizia chiama l’amico: è ubriaco anche lui - Tra l’altro uno dei ragazzi aveva anche assunto della cocaina. I controlli che sono andati avanti nelle notti del dine settimana si sono snodati nelle principali arterie della città. È solo uno degli aneddoti della notte di controlli in provincia di Arezzo portata avanti dalla Questura. L. Tutti ... (Lanazione)

Manovra, confermati taglio cuneo e nuove aliquote Irpef: si lavora a contributo banche - Confronto tra governo e banche su eventuale contributo Intanto, l’esecutivo e le banche continuano a lavorare – riferiscono fonti presenti al confronto – su un eventuale contributo da utilizzare in Manovra, insieme alle entrate fiscali e a quelle provenienti dal taglio della spesa pubblica ... (Lapresse)