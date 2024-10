Miwa subito vincente nel nuovo palazzetto | battuto il Basket Taranto

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLaEnergia Cestistica Benevento vince la prima gara ufficiale al Pala, conquistando i primi due punti della stagione contro il C.J.. A trascinare i Boars le due torri Ordine e Ndour, entrambi in doppia doppia, coadiuvati da una solida prestazione da parte di tutti gli interpreti, sia in attacco che in difesa.  Partenza non ottimale per la, che va sotto 6-13 a metà quarto, costringendo alla sospensione coach Parrillo.tocca anche il +9, ma la Cestistica ricuce con le triple di Ordine e Castellitto ed una trama di gioco più fluida. I Boars chiudono avanti 22-20 il primo quarto, con una tripla allo scadere di Miraglia. Lariprende da dove aveva lasciato, costruendo un buon margine grazie ad una prova sontuosa di D’Antonio e Capitan Murolo, che portano sul +7 i Boars. (Anteprima24)